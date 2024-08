Polizei geht Autodieb ins Netz: Liste an Vergehen sorgt für Erstaunen!

Köln - Die Polizei hat am Flughafen Köln /Bonn einen mutmaßlichen Autodieb verhaftet. Der 29-Jährige war zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Die Polizeistreife hatte den Autofahrer im Bereich des Köln/Bonner Flughafens gestoppt. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Wie die Polizei berichtete, hatte eine von der Flughafensicherheit alarmierte Streife am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr den Mann in einem Renault Twingo am Flughafen gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle kamen gleich mehrere Vergehen heraus.

Zum einen war das Fahrzeug, in dem der 29-Jährige unterwegs war, zwei Tage zuvor in Remagen (Kreis Ahrweiler) gestohlen worden. Darüber hinaus besaß der Fahrer weder eine gültige Fahrerlaubnis noch einen festen Wohnsitz in Deutschland.





Außerdem war er bereits in der Vergangenheit wegen mehrerer anderer Diebstähle von Autos in Erscheinung getreten.