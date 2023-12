Polizei in Thüringen stört beim Liebesspiel

Die Beamten konnten beim Eintreffen laute, romantische Musik wahrnehmen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Polizei in Apolda am Dienstag kurz nach Mitternacht eine Ruhestörung gemeldet.

Den Angaben nach konnten Beamten beim Eintreffen laute, wenn auch eher romantische Musik hören.

Der Ruhestörer habe den Polizisten die Tür geöffnet und angegeben, gerade beim Liebesspiel gestört worden zu sein.

Dem Hinweis zur Nachtruhe kam er laut Polizei aber kooperativ nach.