Polizei im Dauereinsatz nach mehreren Körperverletzungen

Halle (Saale) - Am gestrigen Samstag und heutigen Sonntag kam es zu mehreren Gewalttaten. Die Polizei in Halle war im Dauereinsatz unterwegs.

Am gestrigen Samstag gegen 15.30 Uhr stritten in der Leipziger Straße zwei Männer. Daraufhin schlug und trat ein 37-Jähriger auf einen 34-Jährigen ein.

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr wurde ein Mann in der Pfännerhöhe durch Unbekannte mutmaßlich mit einer Flasche am Kopf verletzt. Der Geschädigte kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen noch.