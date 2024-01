Polizei kommt nicht hinterher: Audi fährt mit über 200 Sachen auf der B1 davon

Burg - Da staunte eine Streifenbesatzung der Polizei in Burg ( Landkreis Jerichower Land ) nicht schlecht. Trotz Beschleunigung auf 200 km/h ist sie einem Raser auf der B1 nicht mehr hinterhergekommen.

Am Sonntagabend raste ein Audi-Fahrer mit über 200 Kilometern pro Stunde einem Einsatzwagen der Polizei davon. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie das Polizeirevier Jerichower Land am heutigen Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Sonntagabend.

Gegen 20.42 Uhr entdeckte die Beamten einen Audi mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet von Burg.

Der Raser fuhr dabei in Fahrtrichtung Reesen. "Als das Fahrzeug die Ortslage verließ, wurden die Rücklichter des Fahrzeuges sehr schnell kleiner", teilte Polizeisprecher Frank Eismann mit.

Nach eigenen Angaben haben die Ordnungshüter ihren Einsatzwagen sogar auf 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt, aber dennoch keine Chance gegen den Audi gehabt.

In Parchen sei das Auto dann in eine Nebenstraße eingebogen und wurde dort von einem weiteren Streifenwagen angehalten. Die Polizei entdeckte einen 20-Jährigen am Steuer des Audi quattro.