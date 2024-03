Polizei kontrolliert Frauen und macht überraschenden Fund

Löbau - Bei einer Polizeikontrolle machten die Beamten am Abend des 5. März 2024 einen erstaunlichen Drogenfund.

Die Landespolizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Als zwei Löbauerinnen am vergangenen Dienstagabend in ihrer Heimatstadt zu Fuß unterwegs waren, gerieten sie nahe der Laubaner Straße in eine Kontrolle der Polizei Oberlausitz.

Wie die Beamten mitteilten, hatten die 22- und die 33-Jährige vier Tütchen mit einer kristallinen Substanz, vermutlich Crystal, bei sich.

Die Polizisten fanden außerdem zwei Glasdosen mit Heroin und neun vermutliche Opium-Tabletten. Die Drogen wurden daraufhin beschlagnahmt.