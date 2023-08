Polizei kontrolliert Transporter auf A4 – und entdeckt Erstaunliches

Bautzen - In der Nacht zum Sonntag gingen einer Polizeistreife bei einer Routinekontrolle auf der A4 mutmaßliche Hehler ins Netz. Sie hatten Ware im Wert von satten 30.000 Euro dabei.

Eine Streife der Autobahnpolizei fand Hehlerware im Wert von rund 30.000 Euro in einem polnischen Renault. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Gegen 1.20 Uhr kontrollierten die Beamten an der Autobahnanschlussstelle Bautzen einen Renault mit polnischem Kennzeichen, in dem insgesamt fünf weißrussische Insassen unterwegs waren, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Sonntagnachmittag mit.

Neben den fünf Personen fanden die Einsatzkräfte außerdem 214 neu verpackte Produkte im Wageninnenraum, darunter Handys, Tablets, Smartwatches und Akkuschrauber im Wert von 30.000 Euro.

Da die Insassen bei keinem der Gegenstände nachweisen konnten, dass sie diesen rechtmäßig erworben haben, beschlagnahmte die Polizei sämtliche Produkte.