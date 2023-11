Polizei nach Streit in Nürnberger Club umringt und bedrängt: Beamter verletzt

Nürnberg - Nach einer Prügelei in einem Nürnberger Club zwischen mehreren Menschen wurden Polizisten von einer Gruppe umringt und bedrängt - ein Beamter wurde dabei verletzt.

In Nürnberg wurden Polizeibeamte vor einem Club in der Innenstadt angegriffen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Bei dem vorherigen heftigen Streit zwischen zwei Gruppen aus etwa je zehn Menschen hatten sich bereits mehrere gegenseitig verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als die Beamten am Samstagmorgen gegen 5 Uhr am Club in der Bahnhofstraße auftauchten, flüchtete eine der Gruppen, wie es hieß.

Bei den Maßnahmen habe ein 28-Jähriger einen Beamten attackiert und sei daraufhin gefesselt worden.

Dabei hatten demnach ungefähr 30 Menschen die Polizisten umringt und sich aggressiv gezeigt. Zudem versuchte ein 26-Jähriger, den gefesselten Mann gewaltsam zu befreien. Daraufhin schoben und drückten die Beamten die Gruppe zurück und nahmen den 26-Jährigen fest.

Ein 40 Jahre alter Polizist sei an der Hand verletzt und ambulant behandelt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die 26 und 28 Jahre alten Männer müssen sich unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Gegen den 26-Jährigen wird zudem wegen des Verdachts der versuchten Gefangenenbefreiung ermittelt.