Polizei-Panne bei Festnahme: Mann gelingt Flucht, Schusswaffen gefunden

Marbach - Peinliche Polizei -Panne! Bereits kurz nach seiner Festnahme gelang einem Mann in Marbach ( Kreis Ludwigsburg) die Flucht.

Die Polizei suchte im Großaufgebot nach dem Verdächtigen. © Karsten Schmalz

Am Mittwoch gegen 9 Uhr war einigen Anwohnern in der Schafäckerstraße ein BMW aufgefallen, da er einige Beschädigungen aufwies. Kurz darauf rückte eine Verkehrsstreife an.

Die beiden Insassen zeigten sich unkooperativ, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Weitere Ermittlungen legten den Verdacht nahe, dass es sich bei dem BMW wohl um ein Fluchtauto handelt. Dieses soll demnach kurz zuvor einer Frau auf der B328 bei Großaspach (Rems-Murr-Kreis) aufgefahren sein. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Beide festgenommenen Männer sollten zum Revier in Marbach gebracht werden. Einer der Verdächtigen riss sich jedoch los und flüchtete. Dabei war es ihm zudem gelungen, seine Handschellen zu lösen.

Kurz darauf startete eine aufwendige Suche. Trotz Hubschrauber und Hundestaffel konnte der Flüchtige bislang nicht wieder ausfindig gemacht werden.

Sein Komplize (27) musste sich einem Bluttest unterziehen und wurde schließlich auf freien Fuß gesetzt.