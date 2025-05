Polizei rüstet sich für Großeinsätze: Das kommt am Wochenende auf die Kölner zu!

Köln - Die Kölner Polizei bereitet sich in diesen Tag intensiv auf mehrere größere Einsatzlagen am kommenden Wochenende vor.

Die Versammlungen richten sich gegen eine gleichzeitig in der Schule stattfindende Mitgliederversammlung des AfD -Kreisverbands.

Am Samstag (17. Mai) wird es ab 9 Uhr zwei Standkundgebungen mit über Tausend Teilnehmenden rund um das Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln-Buchheim geben, die von zwei Privatpersonen angemeldet wurden.

Dem 1. FC Köln fehlt ein Spieltag vor Saisonende nur noch ein Punkt, um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt zu machen. © Maja Hitij/dpa

Einen Tag später, am Sonntagnachmittag, wird die Polizei Köln dann anlässlich des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Kaiserslautern verstärkt im Einsatz sein und auf bewährte Einsatzkonzepte zurückgreifen.

Neben Kräften der Bereitschaftspolizei werden rund um das RheinEnergieStadion in Köln-Müngersdorf sowie an bekannten Szene-Treffpunkten im ganzen Stadtgebiet auch Diensthunde und -pferde eingesetzt. Auf dem Rhein sind auch noch Beamte der Wasserschutzpolizei in Alarmbereitschaft.

Die Beamten werden wie gewohnt bereits deutlich vor Anpfiff des letzten Heimspiels der laufenden Zweitligasaison präsent sein, damit alle friedlichen Fußballfans eine spannende Begegnung und hoffentlich auch die angepeilte Bundesliga-Rückkehr der Geißböcke miterleben können.

Mit Blick auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen müssen sich anreisende Fußballfans und Anwohner auf Verkehrsstörungen im Stadtgebiet sowie rund um das Stadion einstellen.