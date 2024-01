Polizei-Schlag in Unterfranken wegen Böller-Hinterhalt an Silvester

In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar war gegen 0.40 Uhr ein Notruf wegen einer angeblichen Schlägerei in der Bronnbacher Straße in Marktheidenfeld bei der Polizei eingegangen.

Die Ermittlungen richten sich gegen Jugendliche aus dem Landkreis Main-Spessart, die im Verdacht stehen, an einer Attacke gegen einen Streifenwagen und dessen Besatzung in der Silvesternacht beteiligt gewesen zu sein.

Hintergrund sind Ermittlungen wegen eines Hinterhalts, in den in der Silvesternacht eine Polizeistreife gelockt worden war.

Die Polizisten gingen mit Pfefferspray gegen die Angreifer vor, ein 17-Jähriger wurde festgenommen und verletzte dabei zwei Polizeibeamte leicht.

Die Ermittler vermuten, dass die Attacke in der Silvesternacht mit der Verhaftung eines 19-Jährigen am 30. Dezember in Marktheidenfeld zusammenhängt. Bei dieser Verhaftung, die sich ebenfalls in der Bronnbacher Straße abspielte, war es zu verbalen Anfeindungen gegen die Polizisten durch eine Gruppe von rund zehn Jugendlichen gekommen, die sich mit dem 19-Jährigen solidarisierten.

Die Ermittlungen zu der Böller-Attacke in der unterfränkischen Stadt Marktheidenfeld dauern an.