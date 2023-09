06.09.2023 12:08 Betrunken zum Vorstellungsgespräch: Polizei stellt 38-Jährigen

Ein 38-Jähriger ist am Dienstag offenbar betrunken zu einem Vorstellungsgespräch in Arnstadt erschienen. Die Polizei stellte den Betrunkenen in Erfurt.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt/Arnstadt - Ein 38-Jähriger ist am Dienstag in Arnstadt betrunken zu einem offenbar nicht ganz unwichtigen Termin erschienen. Mit dem Auto war der Mann auch noch unterwegs! In Erfurt kassierte ihn schließlich die Polizei ein. Der 38-Jährige war bei dem Termin betrunken. (Symbolbild) © 123rf/terovesalainen Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, endete ein Vorstellungsgespräch am Dienstag für einen 38-Jährigen mit einer Blutentnahme und einer Strafanzeige. Den Angaben nach war der Mann am Nachmittag betrunken zu einem Termin in Arnstadt erschienen. Zudem habe er den Nachhauseweg mit dem Auto angetreten. Die Polizei stellte den Betrunkenen in Erfurt. Polizeimeldungen Maskierter Unbekannter schießt Mann auf offener Straße in die Beine: Täter flüchtig! Bei einem Atemalkoholtest brachte es der Mann laut Polizei auf einen Wert von 2,1 Promille. An Ort und Stelle wurde der Führerschein von den Beamten beschlagnahmt.

Titelfoto: 123rf/terovesalainen