05.03.2024 14:52 Beamte stellen Diebes-Duo im Laden: Bei der Kontrolle des Autos finden sie Verdächtiges

In einem Geschäft in Löbau (Landkreis Görlitz) waren am Montagnachmittag zwei Langfinger am Werk.

Von Karolin Wiltgrupp

Löbau - In einem Geschäft in Löbau (Landkreis Görlitz) waren am Montagnachmittag zwei Langfinger am Werk. Polizisten kontrollierten wenig später ein Fahrzeug, in dem sie das Diebes-Trio und jede Menge gestohlene Gegenstände fanden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Eine 31-Jährige und eine 53 Jahre alte Frau betraten gegen 13.45 Uhr ein Geschäft an der Weststraße und versuchten Waren im Wert von über 400 Euro zu stehlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin stellte jedoch das verdächtige Duo und alarmierte die Polizei. Ein weiterer männlicher Begleiter konnte zunächst fliehen. Polizisten des Reviers Zittau-Oberland nahmen eine Anzeige auf und sicherten Beweise. Polizeimeldungen Direkt nach Gerichtsverhandlung: Polizei stoppt doppelt dreisten Führerschein-Betrüger auf A3 Am Nachmittag kontrollierte eine Streife dann einen Fiat im Stadtgebiet, in dem sich wieder die beiden Diebinnen befanden. Bei dem Fahrer handelte es sich augenscheinlich um den geflüchteten Begleiter. Bei der Überprüfung der Personalien kam heraus, dass der Mann 47 Jahre alt ist. Des Weiteren entdeckte die Polizei im Fahrzeug mutmaßliches Diebesgut und Werkzeuge im Wert von etwa 200 Euro. Die Gegenstände wurden allesamt sichergestellt. Das tschechische Trio muss sich nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten. Der Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen.

