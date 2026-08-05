Polizei stoppt betrunkenen Traktor-Fahrer auf der Autobahn: Dann kommt es noch dicker

Glasewitz - Gefahr auf der Autobahn: Gegen 23 Uhr am Dienstagabend ging ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Zeuge machte auf der A19 eine beunruhigende Entdeckung.

Ein betrunkener Mann war mit seinem Traktor am Dienstagabend auf der A19 unterwegs. © Polizeipräsidium Rostock

Der Beobachter berichtete von einem Traktor, der im Bereich der Anschlussstelle Glasewitz in Richtung Rostock in auffälligen Schlangenlinien unterwegs sei!

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei machten sich sofort auf den Weg. Nur kurze Zeit später entdeckten die Beamten das auffällige Fahrzeug schließlich auf dem Standstreifen. Für den Mann am Steuer war seine gefährliche Fahrt damit vorbei.

Bei der Kontrolle des 53 Jahre alten Fahrers aus Polen folgte dann die Erklärung für seine riskante Tour: Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,36 Promille! Offenbar der Grund für das Fahren in Schlangenlinien, teilte die Polizei mit.

Doch es kam noch dicker. Die Überprüfung brachte noch ein weiteres Detail ans Licht. Der 53-Jährige verfügte nicht über die notwendige Fahrerlaubnisklasse für sein Gefährt!