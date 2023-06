Polizei stoppt schwarzen Kombi: Ein Blick in den Kofferraum lässt Alarmglocken schrillen

Darmstadt - Das hätte übel ausgehen können, wäre die Polizei nicht rechtzeitig aufmerksam geworden! In Darmstadt kam es am gestrigen Donnerstagmittag zu ausführlichen Verkehrskontrollen. Neben kleineren Vergehen und vielen vorbildlich agierenden Autofahrerinnen und -fahrern schlugen zwei Fälle aber ganz besonders negativ zu Buche.

Ein mit ungesicherten Gartenabfällen und Leitern beladener Anhänger fiel den Beamten ebenfalls negativ auf. © Polizeipräsidium Südhessen

Von ihnen berichtete ein Sprecher des südhessischen Polizeipräsidiums am heutigen Freitag. Dem Bericht nach fanden die Überprüfungen zur Verkehrssicherheit zwischen 12 Uhr mittags und 14 Uhr im Bereich der Innenstadt von Darmstadt statt.

In der Landskronenstraße, unweit der dortigen Radrennbahn, stoppten die zuständigen Beamten zunächst einen Transporter samt Anhänger. Schon der erste Blick auf dessen Ladung - etliche Gartenabfälle sowie mehrere Leitern und diverses Werkzeug - sorgte für Kopfschütteln bei den Ordnungshütern.

Denn alles, was sich auf der Ladefläche des Hängers befand, war komplett ungesichert und hätte somit jederzeit durch den entstehenden Fahrtwind oder Straßenunebenheiten auf die Fahrbahn geschleudert werden und zur Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer werden können.

Bei der genaueren Sichtung in der Rüdesheimer Straße wurde zudem noch ein abgefahrener Reifen am Anhänger festgestellt, was letztlich zu einem Verbot der Weiterfahrt sowie einem Bußgeld von insgesamt rund 150 Euro und mindestens zwei Punkten in Flensburg führte.

Es sollte aber nicht der einzige Fall bleiben, der die Alarmglocken der Beamten schrillen ließ.