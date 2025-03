02.03.2025 11:44 1.877 Polizei stoppt Suff- und Drogen-Fahrten in Chemnitz

Am Samstag und auch in der Nacht zu Sonntag stoppte die Polizei in mehreren Chemnitzer Stadtteilen betrunkene und berauschte Verkehrsteilnehmer.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In mehreren Chemnitzer Stadtteilen stoppte die Polizei am Samstag und in der Nacht zu Sonntag Suff- und Drogen-Fahrten. Die Polizei stoppte in Chemnitz am Wochenende unter anderem betrunkene Verkehrsteilnehmer. (Symbolbild) © 123RF/ Monika Gruszewicz Betrunkene und Berauschte waren im Zentrum, auf dem Kaßberg und auch auf dem Sonnenberg mit Fahrzeugen unterwegs. Zwischen 3 und 4 Uhr stoppten Polizisten in der Bahnhofstraße eine 28-Jährige und in der Annenstraße einen 28-jährigen Tschechen. Beide waren mit E-Scootern gefahren. Die Deutsche hatte laut Polizei beim Atemalkoholtest ein Ergebnis von 1,38 Promille, der Mann 1,74 Promille. Für beide folgten eine Blutentnahme und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Autofahrer positiv auf Cannabis getestet Gegen 23.15 Uhr schlug ein Drogentest bei einem Opel-Fahrer (23) in der Limbacher Straße auf Cannabis an. Und auch gegen 11 Uhr am Samstag stoppten Polizisten in der Augustusburger Straße einen 23-jährigen BMW-Fahrer. Sein Drogenvortest reagierte ebenfalls positiv auf Cannabis. Die beiden bekamen entsprechende Anzeigen, zusätzlich wurden Blutproben entnommen.

