Polizei stürmt Wohnung in Hohenstein-Ernstthal

Großeinsatz am Montagvormittag in Hohenstein-Ernstthal. In der Südstraße wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gestürmt.

Von Sarah Fuchs

Hohenstein-Ernstthal - Großeinsatz am Montagvormittag in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau). Mehrere vermummte und bewaffnete Polizisten stürmten die Wohnung. © Andreas Kretschel Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es gegen 10.50 Uhr in der Südstraße zu einer Wohnungsdurchsuchung. Vermummte und bewaffnete Polizisten kamen mit drei Einsatzfahrzeugen und stürmten den Eingang eines Mehrfamilienhauses und anschließend die Wohnung des Gesuchten im zweiten Stock. Zusätzlich waren auch einige Beamten in Zivil im Einsatz. Laut Polizeiinformationen kam es bei der Durchsuchung zu keiner Festnahme. Polizeimeldungen Frauen suchen Hilfe bei der Polizei: Kurz darauf sind zwei Beamte verletzt Die meisten Polizisten verließen bereits nach etwa einer Stunde wieder den Einsatzort. Ob die Durchsuchung im Zusammenhang mit einer Verfolgungsjagd am vergangenen Mittwoch steht, ließ die Polizei unkommentiert. Aufgrund von noch laufenden Ermittlungen könne dies nicht bestätigt werden. Mercedes-Fahrer flüchtet zu Fuß Der Mercedes musste abgeschleppt werden. © Andreas Kretschel Am Mittwoch stand gegen 17.30 Uhr auf der Conrad-Claus Straße in Hohenstein-Ernstthal plötzlich ein stark beschädigter Mercedes mitten auf der Straße. Insbesondere das rechte Vorderrad sowie der Frontbereich waren ramponiert. Zuvor war auf dem Verbindungsweg zwischen einem Edeka-Parkplatz und der Conrad-Clauß-Straße ein Poller umgefahren worden. Außerdem zeigte ein silbergrauer Audi, der dort abgestellt war, Schrammen auf. Polizeimeldungen Mega-Ausraster in Aue: Erst Prügelei, dann Zerstörungs-Tour durch die Stadt Der Mercedes wurde abgeschleppt. Dabei fiel zudem auf, dass die Kennzeichen nicht mit der grünen Plakette in der Windschutzscheibe übereinstimmten. Augenzeugen zufolge flüchtete der Autofahrer zu Fuß in unbekannte Richtung. Offenbar endete dort eine Flucht vor der Polizei. Die Beamten hielten sich zu dem Vorfall jedoch bedeckt, nur ein Einsatz, bei dem der Tatverdächtige geflohen ist, wurde bestätigt. Ob es sich bei dem Mercedes um ein gestohlenes Auto handelte und ob der Täter ein gesuchter Automatenknacker ist, ließ die Polizei offen.

