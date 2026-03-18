Polizei sucht wieder nach Inga (5): Was erhoffen sich die Ermittler?
Stendal - Am Dienstag rückten Dutzende Einsatzkräfte der Polizei nach Stendal aus. Sie suchten wieder nach der vermissten Inga G. (5) - und das fast elf Jahre nach ihrem Verschwinden.
Insgesamt 70 Einsatzkräfte der Ermittlergruppe und der Landesbereitschaftspolizei suchten den Wald bei Wilhelmshof (Sachsen-Anhalt) ab.
Von dort ist im Mai 2015 die damals fünfjährige Inga spurlos verschwunden.
Aber was erhoffen sich die Ermittler nach all der Zeit noch von den Suchaktionen?
"Man erhofft sich auch nach so langer Zeit eventuelle Funde von Schuhen oder Bekleidung, die das Mädchen am Tag ihres Verschwindens trug", erklärte Michael Ripke, Pressesprecher der Polizeiinspektion Halle, auf TAG24-Anfrage. "Es soll nichts unversucht bleiben."
Die Beamten bilden dafür eine Personenkette, um systematisch den Waldboden abzusuchen. "Aufgrund der Größe des Waldgebietes gestalten sich diese Suchmaßnahmen sehr aufwendig", heißt es.
Suchaktion liefert keine Hinweise auf Verbleib von Inga G. aus Schönebeck bei Magdeburg
Für die Suchaktionen würde man konkret die Frühlingszeit wählen, da die Bodenvegetation noch nicht so ausgeprägt sei. So könne man eher kleinere Indizien ausfindig machen.
Leider verlief auch die Suche am Dienstag erfolglos. "Bislang wurde nichts gefunden, was mit dem Fall in Zusammenhang stehen bzw. was einen Hinweis auf Ingas Verbleib liefern könnte", sagte Ripke abschließend.
Die damals fünfjährige Inga G. aus Schönebeck bei Magdeburg besuchte am 2. Mai 2015 den Wilhelmshof in Stendal. Sie ging gemeinsam mit anderen Kindern zum Spielen und Holzsammeln in den Wald - davon kam sie nicht zurück.
Inga wäre heute 15 Jahre alt.
2023 übernahm die Polizeiinspektion Halle den Fall von den Kollegen aus Stendal. Eine Ermittlungsgruppe soll unvoreingenommen, mit neuem Blick und ohne Zeitdruck Ansätze prüfen, die noch verfolgt werden könnten.
Titelfoto: Bildmontage: Lukas Schulze/dpa, Polizei Stendal