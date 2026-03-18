Polizei sucht wieder nach Inga (5): Was erhoffen sich die Ermittler?

Stendal - Am Dienstag rückten Dutzende Einsatzkräfte der Polizei nach Stendal aus. Sie suchten wieder nach der vermissten Inga G. (5) - und das fast elf Jahre nach ihrem Verschwinden.

In Stendal wurde wieder der Wald abgesucht, in dem vor fast elf Jahren ein kleines Mädchen verschwand. (Archivfoto) © Lukas Schulze/dpa

Insgesamt 70 Einsatzkräfte der Ermittlergruppe und der Landesbereitschaftspolizei suchten den Wald bei Wilhelmshof (Sachsen-Anhalt) ab.

Von dort ist im Mai 2015 die damals fünfjährige Inga spurlos verschwunden.

Aber was erhoffen sich die Ermittler nach all der Zeit noch von den Suchaktionen?

"Man erhofft sich auch nach so langer Zeit eventuelle Funde von Schuhen oder Bekleidung, die das Mädchen am Tag ihres Verschwindens trug", erklärte Michael Ripke, Pressesprecher der Polizeiinspektion Halle, auf TAG24-Anfrage. "Es soll nichts unversucht bleiben."

Die Beamten bilden dafür eine Personenkette, um systematisch den Waldboden abzusuchen. "Aufgrund der Größe des Waldgebietes gestalten sich diese Suchmaßnahmen sehr aufwendig", heißt es.