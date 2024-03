Trio schlägt auf Jugendlichen ein und verletzt ihn

Plauen - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung in der Plauener Bahnhofvorstadt ( Vogtlandkreis ).

Der junge Mann musste nach der Attacke ambulant behandelt werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der Vorfall passierte am frühen Montagmorgen zwischen 6.50 Uhr und 7 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, war ein 18-Jähriger aus Richtung Albertplatz kommend in Richtung Supermarkt an der Karlstraße unterwegs.

"Zeitgleich liefen drei unbekannte Personen hinter ihm - ebenfalls in Richtung des Supermarktes. Kurz vor dem Eingang in den Markt schlugen die Unbekannten unvermittelt auf den 18-Jährigen ein und verletzten ihn am Ohr", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Der Jugendliche musste ambulant behandelt werden.

Das Trio flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hilfe und fragt, ob jemand in dem genannten Zeitraum Personen gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?