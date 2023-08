Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen

Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter einen Imbiss vor einem Einkaufszentrum an der Alten Jößnitzer Straße auf. Sie klauten aus dem Verkaufsstand Bargeld, ein Samsung-Tablet und JBL-Kopfhörer. Der Wert der gestohlenen Sachen liegt bei etwa 660 Euro. Die Einbrecher hinterließen außerdem einen Schaden in Höhe von 800 Euro.

Ein Einbruch passierte zwischen 16 Uhr am Dienstagnachmittag und 13 Uhr am Mittwochmittag am Plauen Park im Ortsteil Krauschwitz.

In Chrieschwitz suchten Einbrecher am Mittwoch eine Wohnung am Friesenweg, in der Nähe der Pawlowstraße heim. Die Täter stiegen zwischen 7.45 Uhr und 15 Uhr in den Wohnblock ein, brachen die Wohnung auf und durchsuchten die Räume. Laut Polizei flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Sie hinterließen aber einen Schaden von rund 400 Euro.

Auch zu diesem Fall werden Zeugen gesucht, denen unbekannte Personen in dem Mehrfamilienhaus aufgefallen sind. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375/4284480 entgegengenommen.