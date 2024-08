Polizei-System zur Gesichtserkennung kam in Brandenburg erstmals zum Einsatz

Potsdam - Ein System der Polizei Sachsen zur Gesichtserkennung ist nun auch in Brandenburg zum Einsatz gekommen.

In Berlin wurde die Methode bereits in zwei großen Ermittlungsverfahren genutzt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Laut Innenministerium handelt es sich bislang um einen Fall. Kritik kommt von den Grünen, die Innenminister Michael Stübgen von der CDU zur lückenlosen Aufklärung auffordern. In Brandenburg regieren SPD, CDU und Grüne zusammen.

Eine Sprecherin des brandenburgischen Innenministeriums in Potsdam teilte der dpa auf Anfrage mit: "Das Landeskriminalamt des Polizeipräsidiums nahm das (...) System der Polizei Sachsen im Rahmen der polizeilichen Amtshilfe in einem Fall im Jahr 2024 im Rahmen der Bekämpfung der Eigentumskriminalität in Anspruch."

Nähere Angaben machte die Behörde mit Verweis auf noch laufende Ermittlungen nicht. Zuvor berichteten "Zeit online" und "nd", dass das umstrittene Gesichtserkennungssystem aus Sachsen in mehreren anderen Bundesländern zum Einsatz gekommen sei.

Im Zusammenhang mit der Suche nach der mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette hatte die Gewerkschaft der Polizei mehr Möglichkeiten bei der Verwendung von Gesichtserkennungsprogrammen gefordert.

In Berlin wurden Methoden zur automatischen Gesichtserkennung in zwei großen Ermittlungsverfahren zu "grenzüberschreitender Bandenkriminalität" genutzt, wie die Senatsinnenverwaltung im April sagte.