18.01.2024 Polizei umstellt Halle und nimmt zwei Männer fest: Das hatten sie zu verbergen!

Erfolgreicher Einsatz für die Neusser Polizei: In einer Halle an der Düsseldorfer Straße entdeckten die Beamten am Mittwoch mehr als 1000 Cannabispflanzen!

Von Frederick Rook

Dormagen - Erfolgreicher Einsatz für die Polizei der Stadt Neuss: In einer Halle an der Düsseldorfer Straße entdeckten die Beamten am Mittwoch (17. Januar) mehr als 1000 Cannabispflanzen! In den Räumlichkeiten der durchsuchten Halle entdeckten die Einsatzkräfte mehr als 1000 Cannabispflanzen. © Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss Wie die Behörde am Donnerstagmittag mitteilte, war einigen Mitarbeitern des Vermieters zuletzt ein merkwürdiger Geruch im Umfeld des Gebäudes aufgefallen. In geradezu prophetischer Voraussicht, dass es sich dabei womöglich um Rauschgift handeln könnte, hatten die Arbeiter schließlich die Polizei informiert. Als die Beamten gegen 16 Uhr die Halle umstellten, versuchten zwei Männer (31 und 40 Jahre alt) zunächst noch die Flucht zu ergreifen. Beide wurden jedoch noch vor Ort von den Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen. Polizeimeldungen Stechender Geruch im Schulgebäude: 13 Schüler im Krankenhaus Nach den ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei waren sie für die Hege und Pflege des berauschenden Grünzeugs verantwortlich. Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gilt jedoch erst einmal die Unschuldsvermutung. Anschließend durchsuchten die Polizisten das Gebäude. Dabei entdeckten sie über mehrere Räume verteilt mehr als 1000 Pflanzen sowie eine entsprechende Beleuchtungs- und Belüftungstechnik. Noch am Donnerstag soll ein Richter darüber entscheiden, ob das Duo in U-Haft muss oder wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen.

Titelfoto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss