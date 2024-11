Polizei vor Rätsel: Auto mit Pitbull und Drogen an Abgrund festgefahren

Mainz - An der Zitadelle am Rande der Mainzer Altstadt kam es am gestrigen Montagabend zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz, der weiterhin Fragen aufwirft.

Etwas später erschienen demnach schließlich zwei 33 und 36 Jahre alte Männer am Auto. Wie der Wagen dorthin gelangt und wer gefahren war, habe allerdings nicht geklärt werden können, da sich die Männer wiederholt in Widersprüche verwickelt hätten.

Inzwischen hatten die Polizisten ein Abschleppunternehmen und die Mainzer Berufsfeuerwehr hinzugeholt, um das Fahrzeug zu sichern und schließlich aus der Gefahrenzone zu ziehen.

Was es mit dem Fall jetzt genau auf sich hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06131/65-34150 oder per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.