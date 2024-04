Polizei warnt: Immer mehr Menschen mit Nacktbildern erpresst!

Fälle der sogenannten "Sextorsion" nehmen in Sachsen-Anhalt zu. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Am Donnerstag seien im Polizeirevier des Salzlandkreises zwei Anzeigen eingegangen, erklärte ein Sprecher am Freitag. In einem der beiden Fälle habe ein 21-Jähriger bereits einen vierstelligen Gesamtbetrag an verschiedene PayPal-Konten überwiesen und weitere Geldforderungen erhalten. Ein zweites Opfer konnte den geforderten Geldbetrag nicht zahlen und ging zur Polizei.

Die Vorgehensweise bei der sogenannten "Sextorsion" sei meist gleich: Das Opfer wird über Social-Media-Plattformen kontaktiert, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und das Opfer zu sexuellen Handlungen vor der Kamera oder zum Verschicken von Bildern animiert. Es folgen Drohungen, das Material öffentlich zu machen, falls nicht gezahlt wird.

"Anzeigen dieser Art erreichen das Revier mittlerweile regelmäßig", hieß es aus dem Revier Salzlandkreis weiter.

"Der Großteil der Opfer erstattet die Anzeige zum Glück, bevor er einen finanziellen Schaden erleidet." Es werde aber ein großes Dunkelfeld vermutet.