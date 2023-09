Polizei will Haftbefehl vollstrecken, doch ihre Nasen schlagen Alarm

Aschersleben - Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann bekam am gestrigen Montagabend in Aschersleben ( Landkreis Salzlandkreis ) Besuch von der Polizei. Vor Ort machte die Beamten einen besonderen Fund.

Ein Mann in Aschersleben hatte mehrere Cannabispflanzen angebaut. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Der Gesuchte befand sich in einem Wohnhaus in der Otto-Buchwitz-Straße. Als die Einsatzkräfte sich dem Ort näherten, stieg ihnen ein markanter Geruch in die Nase: Cannabis!

Der Geruch ist den Beamten durchaus bekannt. Im Laufe ihres Berufslebens werden sie öfter damit konfrontiert.

Auch diesmal hatten sie einen richtigen Riecher.

In der Wohnung des 40-Jährigen standen fünf Cannabispflanzen im Fensterbrett. Sieben weitere Pflanzen wurden hinter dem Haus festgestellt.

Der Mann gab den Polizisten sogar freiwillig seine bisherige Ernte von etwa 15 bis 20 Gramm heraus, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.