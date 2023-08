Polizei will Hundewelpen retten, als plötzlich ein Staffordshire-Bullterrier angreift

Sternberg - Damit hatten sie nicht gerechnet! Eigentlich wollte die Polizei am Montagnachmittag in Kobrow bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sechs Hundewelpen von der Straße retten und in ihr Zuhause zurückbringen, als sie plötzlich von einem Staffordshire-Bullterrier angegriffen wurde. Ein Schuss fiel!