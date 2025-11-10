Polizei zerschlägt länderübergreifend agierende Einbrecherbande nach rund 80 Taten

Wiesbaden - Zahlreiche Kontrollen und neun Haftbefehle! Bei einem länderübergreifenden Einsatz gegen Einbrüche hat die hessische Polizei eine überregional agierende Einbrecherbande identifizieren können.

Alleine in Hessen kontrollierte die Polizei bei der groß angelegten Aktion 6300 Personen und rund 4000 Fahrzeuge. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Die sieben Tatverdächtigen sollen von November 2024 bis Juli 2025 mehr als 80 Wohnungseinbrüche unternommen haben, wie das hessische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte.

Die Tatorte lägen schwerpunktmäßig in Westhessen, Rheinland-Pfalz und in Bayern. Fünf der sieben mutmaßlichen Einbrecher seien in Untersuchungshaft genommen worden.

Pünktlich zum Beginn der "dunklen Jahreszeit" wurden bei den Schwerpunktkontrollen knapp 6300 Personen und rund 4000 Fahrzeuge in Hessen kontrolliert, so das LKA weiter.

Die Kontrollaktion lief vom 22. Oktober bis zum 4. November. Dabei seien 53 Personen vorläufig festgenommen worden, gegen neun Personen wurde ein Haftbefehl erlassen.

Die hessische Polizei beteilige sich bereits seit 2016 an einer Kooperation mit Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur Bekämpfung von Einbruchskriminalität.