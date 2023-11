28.11.2023 15:27 Polizeieinsatz an Regelschule! 16-Jähriger richtet Waffe auf Mitarbeiterin

Polizeieinsatz am Montagnachmittag in einer Regelschule in Rudolstadt!

Von Christian Rüdiger

Rudolstadt - Polizeieinsatz am Montagnachmittag in einer Regelschule in Rudolstadt! Bei der Waffe handelte es sich zum Glück nur um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa Wie aus einer Mitteilung der Einsatzkräfte hervorgeht, hatte ein 16-Jähriger mit einer Spielzeugpistole hantiert und diese unter anderem auf Mitarbeiter der Bildungseinrichtung gerichtet. Die Polizei rückte mit zwei Streifenwagen an und befragte den Schüler. Im weiteren Verlauf konnten die Beamten die durchaus real wirkende Waffe auffinden und sicherstellen. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Seitens der Schule erhielt er eine Ordnungsmaßnahme. Wegen der laufenden Ermittlungen machten die Beamten keine weiteren Angaben zu den möglichen Hintergründen. Eine bedrohte Mitarbeiterin stand unter Schock und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden.

