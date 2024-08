Kleinkind bei Hitze allein im Auto: Mutter sorgt mit Reaktion für Kopfschütteln

Ein nur zwei Jahre altes Kind wurde in Waldkraiburg alleine im Auto zurückgelassen. (Symbolbild) © geargodz/123RF

Nachdem das Kind in dem verschlossenen Wagen im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) zu weinen begann, habe eine Zeugin am Mittwoch die Polizei gerufen, teilten die Ermittler mit.

Die Beamten seien von der nahegelegenen Polizeiinspektion binnen weniger Minuten zu dem Auto geeilt.



In der Zwischenzeit sei auch die Mutter zum Auto zurückgekehrt. Dass dort auch Polizisten und Feuerwehrleute waren, habe die Frau nicht nachvollziehen können, teilte die Polizei mit.

Sie habe gesagt, sie sei nur fünf Minuten weg gewesen, das sei "doch nicht so schlimm". Das Kind blieb bei dem Vorfall unverletzt.