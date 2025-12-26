Polizeieinsatz eskaliert: Mann von Schuss verletzt

Berlin - Bei einem Großeinsatz der Polizei in Berlin-Hellersdorf ist ein Mann durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt worden.

Bei dem Einsatz wurden mehrere Menschen festgenommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Er sei ins Krankenhaus gekommen, um dort operiert zu werden, sagte eine Polizeisprecherin auf dpa-Anfrage. Lebensgefahr bestehe nicht. Mehrere Menschen seien festgenommen worden.

Der Sprecherin zufolge hatte eine Anwohnerin in der Erich-Kästner-Straße gegen 6 Uhr morgens die Polizei alarmiert und von mehrere Menschen berichtet, die im Hausflur randaliert und unter anderem bei Mieterinnen und Mietern geklingelt haben sollen.

Die zuerst am Ort eingetroffene Funkwagenbesatzung sei unmittelbar im Hausflur von der Gruppe angegriffen worden.

"Im Verlauf des Einsatzes kam ein Mann hinzu, der einen spitzen Gegenstand in der Hand hielt und damit bedrohlich auf die Einsatzkräfte zugegangen ist, sodass ein Polizeibeamter Gebrauch von seiner Dienstwaffe machen musste und die Person im Bein traf", sagte die Sprecherin.