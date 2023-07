Polizeieinsatz in Sachsen: Wurde auf eine 15-Jährige geschossen?

Eilenburg - Großeinsatz der Polizei im nordsächsischen Eilenburg: Möglicherweise ist dort am Freitagabend auf ein 15-jähriges Mädchen geschossen worden.

Die Polizei ermittelt in Eilenburg, nachdem mutmaßlich auf eine 15-Jährige geschossen wurde. © Lutz Brose

Wie Polizeisprecherin Josephin Heilmann auf Nachfrage von TAG24 am Sonntag erklärte, ereignete sich der schockierende Vorfall gegen 22.35 Uhr in der Halleschen Straße.

Dort hatte die Jugendliche in einem zu einer Bushaltestelle gehörenden Wartehäuschen gesessen, als sie plötzlich mehrfach laute Knallgeräusche wahrgenommen habe.

Eine Scheibe des Unterstands ging daraufhin zu Bruch. Die 15-Jährige habe einen Schock erlitten und deshalb ambulant behandelt werden müssen.

Die Polizei ermittelte am Samstag am abgesperrten Tatort und suchte in dem Bereich nach Projektilen. Im Zuge dessen seien auch Wohnungen durchsucht worden, wobei eine Luftdruckwaffe sichergestellt worden sei.

Noch ungeklärt sei, ob der Besitzer der Waffe tatsächlich an der Tat beteiligt war.