02.06.2024 13:48 1.399 Polizeieinsatz: Verwahrloste Tiere gerettet, Mann greift Einsatzkräfte an

In Freiberg in der Dammstraße rettete die Polizei am Samstag verwahrloste Tiere aus einer Wohnung.

Von Claudia Ziems

Freiberg - Polizeieinsatz am Samstag in Freiberg! Aus einer Wohnung in Freiberg rettete die Polizei verwahrloste Tiere. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Gegen 15.30 Uhr trafen die Beamten in der Dammstraße auf eine Frau (53). Sie sagte, sie habe sich aus ihrer Wohnung ausgeschlossen. Außerdem würden sich in der Wohnung ihre zwei Hunde und eine Katze befinden. "Ermittlungen vor Ort erhärteten den Verdacht, dass sich die Tiere in einem verwahrlosten Zustand befänden, weshalb die Feuerwehr für eine Notöffnung angefordert wurde", teilte die Polizei weiter mit. Dann traf der Ehemann (47) vor Ort ein und griff die Polizisten an. Er wollte damit die Mitnahme der Tiere verhindern. Der 47-Jährige stürzte dabei und zog sich eine Platzwunde zu. Der Mann musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit dem Schlüssel des Ehemanns gelangten die Einsatzkräfte dann in die Wohnung, in der sich zwei Hunde und eine Katze befanden. Die Tiere waren unterversorgt und verhaltensauffällig. Eine Mitarbeiterin des Tierschutzes brachte die Vierbeiner ins Tierheim Freital. Das Ehepaar muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten, außerdem bekam der 47-Jährige eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Titelfoto: David Inderlied/dpa