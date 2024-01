Polizeieinsatz in Köthen: 40-Jährige von unbekannter Frau gewürgt

Köthen (Anhalt) - Am Mittwochabend wurde die Polizei zu einem Streit zwischen zwei Frauen in Halle alarmiert.

Die Polizei muss einen handfesten Streit zwischen zwei Frauen aufklären. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Nach Angaben von Polizeisprecherin Astrid Kuchta nahm die Auseinandersetzung gegen 17 Uhr in der Dr.-Krause-Straße ihren Lauf.

Nachdem die beiden Frauen verbal aneinander geraten waren, wurde die 40-jährige Beteiligte von ihrer unbekannten Widersacherin angegriffen und mit der Hand an ihrem Hals gegen die Wand gedrückt.

"Die Geschädigte litt kurzzeitig unter Atemnot", so die Sprecherin. "Zudem erlitt sie leichte Verletzungen am Hals und am Handgelenk."

Als die Polizei wenig später eintraf, war die unbekannte Angreiferin bereits vom Tatort geflüchtet.