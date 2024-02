10.02.2024 11:49 Polizeigroßeinsatz in Ludwigshafen: Bewaffneter Mann in Kleingartenanlage

Polizeigroßeinsatz! Am Freitagabend meldete ein Passant in Ludwigshafen-Friesenheim (Rheinland-Pfalz) einen Mann samt Schusswaffe an einer Kleingartenanlage.

Von Maximilian Hölzel

Ludwigshafen-Friesenheim - Am Freitagabend meldete ein aufmerksamer Passant in Ludwigshafen-Friesenheim (Rheinland-Pfalz) einen Mann samt Schusswaffe an einer Kleingartenanlage. Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei. Im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim kam es am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Polizei in einer Kleingartenanlage. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Laut einer Polizeimitteilung entdeckte der Zeuge den Mann gegen 19.30 Uhr, als dieser mit einer Schusswaffe in der Hand vom Parkplatz des örtlichen Kleingartenvereins "In den Sandwiesen" in eine dortige Gartenparzelle ging.

Geistesgegenwärtig alarmierte der Passant die Polizei, die vor Ort angekommen mit zahlreichen Einsatzkräften besagte Parzelle umstellte und in der Folge einen 56-Jährigen widerstandslos festnehmen konnte. Bei einer anschließenden Durchsuchung eines auf dem Grundstück befindlichen Gartenhäuschens fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen, die daraufhin sichergestellt wurden. Polizeimeldungen Polo kracht in Polizeiauto: Beamte unter Schock! Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine der beiden Waffen derart manipuliert, das sie als scharfe Schusswaffe verwendet werden könnte. Was der Mann genau mit der Waffe vorhatte, ist bisher nicht geklärt. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa