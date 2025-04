Polizeikontrolle endet in wilder Verfolgungsjagd: Die Gründe sind vielfältig

Anstatt sich der Polizeikontrolle zu stellen, drückte der 16-Jährige aufs Gas. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Er sei nicht nur führerscheinlos, sondern auch mit einem nicht versicherten Fahrzeug seines Vaters unterwegs gewesen, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit.

In der Nacht hatte eine Polizeistreife ihn in Kelsterbach kontrollieren wollen. Der 16-Jährige fuhr jedoch in hohem Tempo über eine Bundesstraße davon.

Im rund 15 Kilometer entfernten Mörfelden-Walldorf konnte er schließlich von der Polizei gestoppt werden.