Polizeikontrolle sorgt für Verzweiflung: "2 Fast 2 Furious"-Klon stellt traurigen Rekord auf

Am Ende reichte es aber locker dafür, den "2 Fast 2 Furious"-Klon als verkehrsunsicher einzustufen und in der Folge sicherzustellen. Auf den jungen Fahrer aus Nordrhein-Westfalen wartet nun ein Bußgeld in unbekannter Höhe, zudem wurden die in den Scheiben verklebten Schilder an den Besitzer zurückgesendet.

Auf diesen könnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen ebenfalls eine Strafe zukommen.