16.10.2023 15:49 Polizeitaucher bergen Tresor aus der Oker: Wie kam er dort hinein?

Am Montag haben Polizeitaucher in der Oker einen Safe geborgen. Ein Zeuge hatte ihn in dem Fluss entdeckt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Am Montagvormittag haben Taucher der Polizei Braunschweig einen Tresor aus der Oker in Wolfenbüttel (Niedersachsen) geborgen. Doch wie kam das Objekt in den Nebenfluss? Der Safe wurde vor einigen Wochen von einem Zeugen bei der Polizei gemeldet. © Polizei Salzgitter Gegen 9 Uhr machten sich die Polizeitaucher daran, gemeinsam mit der Polizei Schladen den Tresor nach aufwendiger Vorbereitung aus der Oker zu ziehen. Ein Zeuge hatte den schweren Gegenstand vor einigen Wochen bei den Beamten gemeldet. Nach derzeitigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass dieser vermutlich aus einer Straftat stammt.

Mehrere Taucher kamen bei der Aktion zum Einsatz. © Polizei Salzgitter Der Safe wurde nach der Bergung zwecks weiterer Ermittlungen zum Polizeikommissariat Wolfenbüttel verbracht.

Titelfoto: Polizei Salzgitter