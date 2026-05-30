Schüsse lösen Polizei-Großeinsatz in Dortmund aus: Zwei Verletzte

Dortmund - Ein Großeinsatz der Polizei in der Dortmunder City sorgt für Spekulationen. Nun steht fest: Es fielen Schüsse, zwei Menschen wurden verletzt.

Die Polizei bestätigte den Großeinsatz am Freitagabend in der Dortmunder City. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, wurden am Freitagabend in der Kuckelke Straße im Kneipenviertel der Stadt nach derzeitigem Erkenntnisstand zwei Menschen verletzt. Lebensgefahr bestehe nicht.

Unklar war zunächst, was genau sich dort ereignet hatte, ob es weitere Verletzte gab und welche Waffen möglicherweise eingesetzt wurden.

Auch zu möglichen Festnahmen wollte sich die Polizei nicht äußern.

Weitere Informationen will die Behörde im Laufe des Tages bekanntgeben.