Polizist bei Tempo-Messung von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert

Roth - Ein Polizist wurde in Mittelfranken bei einer Geschwindigkeitsmessung von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert.

Während der Messung mit einem Lasergerät kam es in Roth zu einem Unfall. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, führten Beamte am Dienstag gegen 22.15 Uhr in der Allersberger Straße Verkehrskontrollen durch.

Der betroffene Polizist fungierte dabei als Anhalter und trug an der beleuchteten Straße eine Warnweste und führte eine Kelle mit Licht.

Als ein 33-Jähriger mit erlaubten rund 50 km/h (laut Messung) auf die Messstelle zufuhr, signalisierte der Beamte dem Skoda-Fahrer mit der Kelle die Kontrolle.

Der rumänische Staatsbürger reagierte darauf jedoch nicht und passierte die Messstelle mit zwei weiteren Beamten. Der Polizist mit der Kelle stand dabei einige Meter hinter der Messstelle und versuchte, mit dem beleuchteten Stab auf sich aufmerksam zu machen.

Trotzdem fuhr der 33-Jährige unbeirrt weiter, ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Der Polizist versuchte auszuweichen, wurde aber vom Skoda erfasst und rund fünf bis sechs Meter durch die Luft auf einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert.