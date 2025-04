11.04.2025 12:15 1.019 Polizist mit Schlägen und Tritten schwer verletzt: 16-Jähriger in Haft

Polizist in Darmstadt attackiert und schwer verletzt: Ein 16-Jähriger wurde am Donnerstag in Haft genommen, nach einem zweiten Mann wird gefahndet!

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Durch "heftige Schläge und Tritte" wurde ein Polizist krankenhausreif geprügelt: Ein 16-Jähriger gilt als dringend tatverdächtig und ist in Haft. Nach einem zweiten Täter wird weiter gefahndet, die Polizei in Südhessen sucht Zeugen! Die Polizei in Darmstadt fahndet weiter nach einem zweiten Verdächtigen: Es geht um eine brutale Attacke gegen einen Polizeibeamten in Zivil. (Symbolbild) © Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa Am Donnerstag gegen 13 Uhr lokalisierten Zivil-Fahnder den untergetauchten Jugendlichen im Elsa-Brandström-Weg in Darmstadt, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag gemeinsam mitteilten. Die Beamten nahmen den Verdächtigen umgehend fest. "Noch am selben Mittag wurde er einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, die den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete", ergänzte ein Sprecher. Der 16-Jährige sei im Anschluss in ein Gefängnis gebracht worden. Nach einem zweiten Verdächtigen werde weiter gefahndet. Polizeimeldungen Hunderttausende Euro Schaden: Bewohner retten sich rechtzeitig aus Inferno Die Attacke, die dem Jugendlichen und dem noch unbekannten zweiten Täter vorgeworfen wird, ereignete sich am Donnerstag letzter Woche (3. April). Attacke in Darmstadt: Polizist erlitt "massive Verletzungen" Der 40-jährige Polizist erlitt mehrere Kopfverletzungen, die ein Sprecher als "massiv" bezeichnete. Er wurde in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Roberto Pfeil/dpa Ein 40 Jahre alter Polizist war gegen 18.30 Uhr in Darmstadt mit einem Fahrrad auf dem Heimweg. Er fuhr in Richtung des Stadtteils Eberstadt. Dabei fielen dem Beamten in Zivil und weiteren Passanten zwei Männer auf einem Roller und einer Cross-Maschine negativ auf. "Diese wirbelten durch sogenannte 'Burnouts' Staub und Steine im Bäckerweg auf, sodass diese den 40-Jährigen sowie die Spaziergänger trafen", heißt es weiter. Trotz mehrfacher Aufforderungen durch den Polizisten und die anderen Passanten stoppten die beiden Männer ihre rasanten Fahr-Manöver nicht. Zudem fiel dem Beamten auf, dass an dem Roller und dem Motocross-Bike jeweils die Kennzeichen fehlten, "worauf er sich als Polizist zu erkennen gab". Polizeimeldungen Zehntausende Euro Schaden: Falsche Handwerker beklauen Rentner im Vogtland In der Folge griff mindestens einer der beiden Männer den 40-Jährigen an. "Durch heftige Schläge und Tritte erlitt der Beamte massive Verletzungen", betonte der Sprecher. Erst durch das Eingreifen der weiteren Anwesenden flohen die Täter. Der Polizist wurde "aufgrund von verschiedenen Kopfverletzungen" in eine nahe liegende Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm unterdessen die Ermittlungen zu dem Fall. Die Beamten suchen weiterhin Zeugen, welche den Angriff im Bäckerweg in Darmstadt mitbekommen haben oder Hinweise zum zweiten Täter geben können. Unter der Telefonnummer 061519690 ist die Polizei erreichbar.

Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Roberto Pfeil/dpa