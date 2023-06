Polizisten gehen lecker Nudeln essen - und schnappen währenddessen Drogendealer!

Die Polizei Braunschweig konnte vergangene Woche einen Drogendealer schnappen. (Symbolbild) © 123RF/dolgachov

Am 20. Juni aßen die beiden Beamten in ihrer Freizeit in einem Restaurant in Braunschweig. Beim Verlassen des Lokals fiel ihnen dann ein Mann auf, der ihnen bekannt vorkam.

Der 29-Jährige verhielt sich auffällig und war den beiden Polizisten auch dienstlich bekannt. Deshalb nahmen sie prompt ihre Arbeit auf und folgten dem Verdächtigen eine Weile, teilte die Polizei Braunschweig mit.

Während sie den Mann beschatteten, sah sich dieser immer wieder in Nebenstraßen um, weshalb die Polizisten vermuteten, dass er kriminelle Absichten hatte.

Die beiden hielten den 29-Jährigen schließlich zur Kontrolle an und fanden in seinem Besitz mehrere einzeln abgepackte Tütchen mit Drogen, die er offenbar gerade an den Mann bringen wollte.