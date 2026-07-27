Geldautomat gesprengt: Täter flüchten auf Fahrrädern - Wer hat etwas gesehen?

Glinde - Mitten in der Nacht: Zwei Täter sprengten in der Nacht zu Montag gegen 4.30 Uhr einen Geldautomaten der Postbank Glinde (Kreis Stormann) und nahmen die Geldkassetten mit.

Mitten in der Nacht sprengten die Täter den Geldautomaten. © Daniel Bockwoldt/dpa

Das teilte das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein mit.

Vor Ort sollen Zeugen nach der Explosion zwei Männer in Jogginghosen beobachtet haben, die mit Stoffbeuteln bepackt auf Fahrrädern vom Tatort flüchteten.

Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Daran waren sogar ein Hubschrauber der Bundespolizei sowie Personenspürhunde beteiligt.

Der Geldautomat stand vor dem Eingang eines Tabak- und Schreibwarengeschäftes und wurde bei der Sprengung komplett zerstört.

Um an das Geld im Automaten zu kommen, hatten die Täter Festsprengstoff genutzt. Diese Art von Sprengstoff wird direkt am Automaten angebracht und gezündet.