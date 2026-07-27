Geldautomat gesprengt: Täter flüchten auf Fahrrädern - Wer hat etwas gesehen?
Glinde - Mitten in der Nacht: Zwei Täter sprengten in der Nacht zu Montag gegen 4.30 Uhr einen Geldautomaten der Postbank Glinde (Kreis Stormann) und nahmen die Geldkassetten mit.
Das teilte das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein mit.
Vor Ort sollen Zeugen nach der Explosion zwei Männer in Jogginghosen beobachtet haben, die mit Stoffbeuteln bepackt auf Fahrrädern vom Tatort flüchteten.
Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Daran waren sogar ein Hubschrauber der Bundespolizei sowie Personenspürhunde beteiligt.
Der Geldautomat stand vor dem Eingang eines Tabak- und Schreibwarengeschäftes und wurde bei der Sprengung komplett zerstört.
Um an das Geld im Automaten zu kommen, hatten die Täter Festsprengstoff genutzt. Diese Art von Sprengstoff wird direkt am Automaten angebracht und gezündet.
Landeskriminalamt sucht nach Zeugen
Das Gebäude wurde nicht beschädigt. Zur Höhe des Schadens können bisher keine Angaben gemacht werden, so das Landeskriminalamt.
Die metallischen Trümmerteile lagen auf der Straße rund um den Laden verteilt. Der Automat war vollends zerstört und Teile des Innern lagen auf dem Gehweg und auf dem Parkplatz vor dem Geschäft.
Nun hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugen. Wer etwas beobachten konnte, soll sich unter 0431 160 42120 melden oder direkt die 110 wählen.
Erstmeldung: 11.34 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.01 Uhr.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa