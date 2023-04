17.04.2023 09:28 Polizisten verletzt: Plötzlicher Angriff bei Personenkontrolle

In Magdeburg kam es am Donnerstagabend zu einem Angriff auf Polizisten. Diese haben in einem zuvor herrschenden Streit eingegriffen und wurden zur Zielscheibe.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Donnerstagabend wurden auf dem Max-Wille-Platz in Magdeburg mehrere Polizisten angegriffen und verletzt. In Magdeburg wurden Polizisten bei einem Einsatz verletzt. (Symbolbild) © dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Gegen 21 Uhr kam es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, berichtete das Polizeirevier Magdeburg. Was der Auslöser dafür war, wird von den Beamten noch ermittelt. Die durch Zeugen verständigte Polizei griff ein und nahm die Personalien eines Beteiligten auf. Dabei wurden vier der Einsatzkräfte von einer weiteren Personengruppe angegriffen und verletzt. Dennoch gelang es ihnen, diese durch Zwangsmaßnahmen abzuwehren. Verletzte gab es deshalb auch aufseiten der Angreifer. Polizeimeldungen Messer-Attacke auf 27-Jährigen endet mit schweren Verletzungen: Tatverdächtiger auf der Flucht! Trotz des Zwischenfalls konnten die Einsatzkräfte ihren Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

