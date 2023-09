Polizisten wollen Familienstreit schlichten, dann bekommen sie selbst Schläge ab!

Philippsburg - Gewalt gegen Polizisten! Fünf verletzte Beamte sind die Bilanz eines völlig aus dem Ruder gelaufenen Familienstreits in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe).

Die Polizei konnte die Lage nur mit Mühe unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Am gestrigen Montagabend wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Philippsburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in die Skalstraße in Philippsburg gerufen. Als die Ordnungshüter versuchten, die streitenden Männer voneinander zu trennen, wurden fünf Beamte verletzt.

Laut Polizeiangaben gerieten die Mitglieder einer Familie untereinander in Streit. Der Disput mündete schließlich in einer handfesten Schlägerei, die auf der Straße ihre Fortsetzung fand und gegen 19.40 Uhr die Polizei auf den Plan rief.

Die alarmierten Beamten mussten schließlich mit aller Kraft gegen einen der Männer vorgehen, um diesen von den anderen Beteiligten zu trennen.

Dann die Überraschung: Offenbar aus Solidarisierung mit einem von den Beamten angegangenen Mann wandelte sich die volle Aggression nun kollektiv gegen die Polizeibeamten. Um die Auseinandersetzung unter Kontrolle zu bringen, mussten insgesamt acht Streifenbesatzungen anrücken.