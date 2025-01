Poller in Parkhaus abgefackelt: Polizei sucht nach Zeugen

Plauen - Brand in einem Parkhaus im Vogtland .

Der Brand konnte bereits durch einen Passanten gelöscht werden. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, trieben noch unbekannte Täter am gestrigen Samstagnachmittag in einem Parkhaus in Plauen ihr Unwesen.

Gegen 13 Uhr zündeten sie einen Plastikpfosten zur Verkehrslenkung im City-Parkhaus in der Klosterstraße an.

Ein Passant konnte diesen löschen und ein Übergreifen auf weitere Poller verhindern. Der brennende Pfosten wurde jedoch komplett zerstört. Außerdem wurden weitere Poller durch die Unbekannten aus der Verankerung gerissen.

Insgesamt entstand laut Polizeiinformationen ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.