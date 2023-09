Pony auf Weide missbraucht: Tierquäler von Polizei ermittelt

Maschen - Nachdem sich ein Mann nachts an einem Pony sexuell vergangen hatte , fahndete die Polizei . Nun konnte der Täter gefunden werden.

Ein Mann missbrauchte ein Großpony und alles wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. © Lenthe-Medien

Ende August kam es auf einer Koppel südlich von Hamburg (Maschen, Landkreis Harburg) zu unmenschlichen Szenen. Ein Mann hatte sich Nachts Zugang zu den Pferden verschafft und ein Großpony missbraucht.

Nun teilte die Polizei mit, dass der Tierquäler ausfindig gemacht werden konnte.

Dank eines Zeugenhinweises konnten die Beamten der Polizei Seevetal am gestrigen Dienstagabend einen Verdächtigen aus dem benachbarten Stelle ermitteln.

"Er konnte anhand der Bildaufnahmen aus der Überwachungskamera eindeutig identifiziert werden", meldete die Polizei.

Nach Überprüfung der Personalien des 27-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen diesen in Sachsen-Anhalt bereits zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen anderer Delikte vorlagen.

Anschließend wurde er zunächst in Polizeigewahrsam genommen, um am heutigen Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert zu werden.