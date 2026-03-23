Porsche stürzt Böschung hinunter: Ehepaar aus Dresden verunglückt in Bayern

Garmisch-Partenkirchen - Am Sonntagvormittag kam auf der B23 in Richtung Österreich ein Porsche plötzlich von der Straße ab und raste eine Böschung hinunter. Dort prallte der Sportwagen gegen einen Baum. In dem Auto befand sich ein Ehepaar aus dem Raum Dresden – die Frau auf dem Beifahrersitz erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der Fahrer wurde in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei berichtet, kam der Wagen gegen 10.10 Uhr bei Garmisch-Partenkirchen ohne erkennbaren Grund nach links von der Straße ab.

Er überquerte den parallel verlaufenden Radweg und stürzte eine Böschung in Richtung der Loisach hinab, bevor er schließlich von einem Baum gestoppt wurde.

Die 72-jährige Beifahrerin verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Der 75-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Crash kommen konnte.

Im Einsatz waren mehrere Streifen, zahlreiche Rettungskräfte sowie zwei Rettungshubschrauber. Auch die Feuerwehren aus Garmisch-Partenkirchen und Grainau rückten mit rund 30 Kräften aus.