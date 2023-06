Verdächtiger Briefumschlag in Praxis: Hinweise auf chemische Substanz?

Die Finderin und Mitarbeiterin der Zahnarztpraxis wollte sich am Mittwochnachmittag mit dem Auto auf den Weg zur Polizei machen. © Vincent Kempf

Erst vor einem halben Jahr sorgte ein Briefumschlag in Hürth, gefüllt mit einer bis dato unbekannten Substanz, für großes Aufsehen.

Zwar erwies sich die Substanz im weiteren Verlauf als harmlos, hellhörig wurden Polizei und Feuerwehr aber dennoch. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" am gestrigen Mittwochnachmittag berichtete, soll ein weiterer verdächtiger Umschlag - adressiert an eine Zahnarztpraxis in Gleul - für Wirbel gesorgt haben.

Eine Mitarbeiterin der Praxis fand den Umschlag, verzichtete jedoch darauf, ihn auch zu öffnen. Stattdessen packte sie ihn in einen Plastikbeutel, diesen wiederum in einen Karton und umwickelte ihn schließlich mit Plastikfolie.

Anschließend verstaute die Frau den Karton in ihrem Kofferraum und machte sich auf den Weg zur Polizei. Dort kam sie allerdings nicht an.

Die Beamten erklärten der Finderin am Telefon, umgehend rechts am Straßenrand stehenzubleiben.