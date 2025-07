"Project X" als Vorbild? Hausparty von 15-Jähriger läuft völlig aus dem Ruder

Mannheim - Die Privatparty einer 15-Jährigen ist in Heidelberg an diesem Wochenende derart aus dem Ruder gelaufen, dass die Polizei anrücken und die Feierlichkeiten beenden musste. Die Beamten wurden dabei mit Flaschenwürfen angegriffen.

Alles in Kürze

Die 15-Jährige wollte daheim eigentlich nur eine Hausparty zum Ende des Schuljahres feiern - doch die uferte plötzlich aus. (Symbolbild) © 123RF/anatoliygleb

Dieser Fall erinnert definitiv an die Filmkomödie "Project X" (2012)!

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag schilderte, waren am späten Samstagabend gegen 22.30 Uhr zunächst mehrere Anrufe von Anwohnern der Albert-Fritz-Straße in Heidelberg eingegangen, die sich über den Lärm beklagten, der vom Wohnhaus der 15-Jährigen ausging.

Die Beamten rückten daraufhin zum Ort des Geschehens aus und trafen in der Straße auf etwa 50 teilweise alkoholisierte Jugendliche, die die Hausparty besuchen wollten, zu der sie jedoch keinen Einlass bekamen.

Die Ordnungshüter sahen daraufhin in dem Haus nach dem Rechten und trafen dort die 15-jährige Gastgeberin samt zahlreicher "geladener" Gäste an. Gegenüber den Polizisten erklärte die Teenagerin dann, dass sie gerade eine "School's out"-Party feiern würde, diese jedoch außer Kontrolle geraten sei, nachdem die Veranstaltung über Social Media verbreitet wurde.

"Die Eltern der Jugendlichen befanden sich zum Zeitpunkt der Party im Urlaub", schilderte der Sprecher weiter.