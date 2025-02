10.02.2025 18:33 Prügel am SPD-Infostand: Zwei Wahlhelfer nachts bei Streit verletzt

In Freising sind am Wochenende zwei Wahlhelfer an einem Infostand angegriffen und verletzt worden. Passanten mussten eingreifen.

Von Marco Schimpfhauser

Freising - In Oberbayern sind zwei Wahlhelfer an einem Infostand durch einen 25-Jährigen mutmaßlich attackiert und leicht verletzt worden. Bei einem nächtlichen Infostand der "Jusos" sind am Wochenende mehrere Wahlhelfer verletzt worden. Die Polizei ermittelt. © Patrick Seeger, dpa/lsw Bei der nächtlichen Aktion der SPD-Jugendorganisation "Juso" am Samstag sei laut Polizei der Verdächtige mit den Wahlhelfern in Streit geraten. Schuld für die Diskussion gegen 22 Uhr waren wohl politische Meinungsverschiedenheiten. "Der Mann griff den Mitarbeiter des Infostands körperlich an, beleidigte die Anwesenden und sprach Bedrohungen aus. Erst durch Eingreifen unbeteiligter Passanten konnten die Beteiligten voneinander getrennt werden", teilte die Polizeiinspektion Freising mit. Zudem gingen an dem Stand, bei dem es auch Freigetränke gab, einige Flaschen zu Bruch. Dabei wurde auch ein 31-jähriger Mitarbeiter getroffen. "Noch vor Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen entfernte sich der 25-jährige Tatverdächtige zunächst unerkannt von der Tatörtlichkeit", wurde in einer späteren Mitteilung ergänzt. Augenzeugen konnten den Ermittlern schnell helfen, den Verdächtigen zu identifizieren und Ermittlungen gegen ihn einzuleiten. Unter anderem habe der Beschuldigte über die Nürnberger Prozesse diskutieren, eine Juso-Fahne stehlen wollen und einen Mann in den Schwitzkasten genommen und geschlagen.

