Prügelattacke vor Supermarkt: Täter verletzt zufälliges Opfer schwer im Gesicht

Iserlohn - Nachdem er offenbar wahllos eine Frau vor einem Supermarkt verprügelt hat, ist ein 26-jähriger in Iserlohn in eine Psychiatrie eingewiesen worden.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den psychisch kranken 26-Jährigen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, habe er vor dem Eingang des Marktes unvermittelt auf die 59-Jährige eingeschlagen. Beide sollen sich nicht gekannt haben.

Die Frau erlitt schwerste Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus - obwohl ein Autofahrer couragiert einschritt, wie es in der Mitteilung hieß.

Der Zeuge hatte die Tat bemerkt und war zunächst verbal eingeschritten. Daraufhin hatte der 26-Jährige zunächst von der Frau abgelassen, sein Opfer aber kurz darauf wieder attackiert.

Mit einem Schlagstock griff der Autofahrer daraufhin erneut ein. Er wurde dabei leicht verletzt. Die hinzugerufene Polizei nahm den 26-Jährigen zunächst mit zur Wache.