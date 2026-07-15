Prügelattacke vor Supermarkt: Täter verletzt zufälliges Opfer schwer im Gesicht

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Ein Mann schlägt vor einem Supermarkt auf eine Frau ein – ein Autofahrer greift ein. Schwerste Gesichtsverletzungen der Frau kann er aber nicht mehr verhindern.

Von Florentine Dame

Iserlohn - Nachdem er offenbar wahllos eine Frau vor einem Supermarkt verprügelt hat, ist ein 26-jähriger in Iserlohn in eine Psychiatrie eingewiesen worden.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den psychisch kranken 26-Jährigen. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den psychisch kranken 26-Jährigen. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, habe er vor dem Eingang des Marktes unvermittelt auf die 59-Jährige eingeschlagen. Beide sollen sich nicht gekannt haben.

Die Frau erlitt schwerste Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus - obwohl ein Autofahrer couragiert einschritt, wie es in der Mitteilung hieß.

Der Zeuge hatte die Tat bemerkt und war zunächst verbal eingeschritten. Daraufhin hatte der 26-Jährige zunächst von der Frau abgelassen, sein Opfer aber kurz darauf wieder attackiert.

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Mit einem Schlagstock griff der Autofahrer daraufhin erneut ein. Er wurde dabei leicht verletzt. Die hinzugerufene Polizei nahm den 26-Jährigen zunächst mit zur Wache.

Aufgrund seines geistigen Zustandes sei er dann durch einen Arzt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Gegen ihn werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

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